МВД Белоруссии распространил описание террориста и его фоторобот

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12 апреля 2011, 18:52 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Сегодня МВД Белоруссии распространил во все отделения милиции фоторобот и описание террориста, который причастен к взрыву минского метро, унесший жизни 12 человек.



По словам сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, согласно описанию свидетелей, а также исходя из записей камер наблюдения, это мужчина кавказской внешности, в синей вязаной шапочке с высоким отворотом, сообщает lifenews.ru.



Свидетели рассказали, что подозрительный мужчина был одет в дутую болоньевую куртку темно-синего цвета, темные штаны, черные ботинки. В руках у него была большая спортивная черная сумка. На вид ему можно дать 25 - 35 лет, рост - около 175 см, среднего телосложения, лицо круглое, на щеках щетина.