Москва выделит крупные земельные участки для строительства кампусов

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12 апреля 2011, 18:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр столицы Серей Собянин заявил, что власти столицы решили выделить крупные земельные участки для строительства кампусов - городков для студентов.



В ходе посещения международного форума "Карьера", столичный мэр сообщил, что Министерство образования РФ и мэрия уже договорились по этому вопросу. В Москве в кампусах нуждаются многие высшие учебные заведения, общежития которых "разбросаны по всему городу", передает Интерфакс. А около 90 процентов выпускников московских вузов, которые приезжают сюда учиться из других регионов, остаются работать в столице, а здесь у них возникают трудности с жильем, пояснил столичный мэр.



Для справки, крупные кампусы обычно состоят не только из общежития для студентов, в комплекс входят учебные помещения, научно-исследовательские институты, библиотеки, столовые, спорткомплексы.