Сообщение о взрыве в Москве на Рябиновой улице не подтверждается

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12 апреля 2011, 17:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

ГУВД Москвы и МЧС России не подтвердили информацию о взрыве на остановке общественного транспорта на улице Рябиновая в западном округе столицы.



По этому поводу пресс-секретарь УВД по Западному административному округу Москвы Юлия Макарцева заявила: "Никакого взрыва не было, информация ряда СМИ на этот счет не соответствует действительности. В указанном месте на Рябиновой улице ведется укладка асфальта и, по всей видимости, произошел разрыв резинового кабеля, что и стало причиной появления запаха гари", - цитирует ее слова ИТАР-ТАСС.



Ранее сообщалось, что в милицию о взрыве на Рябиновой улице сообщил водитель автобуса, которому, в свою очередь, сообщила об этом какая-то женщина.