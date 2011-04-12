По факту взрыва в минском метро озвучены три версии

//Общество

12 апреля 2011, 17:41 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев сегодня озвучил три версии теракта, произошедшего в минском метро 11 апреля, в результате которого погибли 12 человек и более 150 ранены.



Вадим Зайцев заявил: "На сегодняшний день у нас есть три версии. Первая - дестабилизация обстановки в Белоруссии".



Вторая версия - это причастность к взрыву молодых экстремистов: "Сейчас завершается уголовное дело по анархистам. Мы не исключаем, что в отместку, первую очередь, в отношении КГБ могли быть совершены подобные действия", - цитирует слова В.Зайцева Интерфакс. По его словам, эта версия косвенно связана с прошедшими президентскими выборами, поскольку некоторые представители молодежных организаций собирались участвовать в событиях декабря прошлого года, когда правоохранительными органами с применением силы был разогнан массовый митинг оппозиции.



Третья версия - это поступок нездорового человека "не только психически, но и с точки зрения личных амбиций", - сказал В.Зайцев.