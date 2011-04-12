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//Общество

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в Банке Москвы

12 апреля 2011, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

По требованию прокуратуры Главное следственное управление при ГУВД по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения средств с расчетных счетов Банка Москвы, сообщается в официальном пресс-релизе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Ранее Управление экономической безопасности ГУВД по Москве отказывалось возбуждать уголовное дело, объясняя это тем, что решения необоснованны и незаконны.

В частности, в сообщении Генпрокуратуры говорится: "Прокуратура Москвы отменила решение управления экономической безопасности (УБЭП) ГУВД по городу Москве об отказе в возбуждении уголовного дела по обращениям граждан о хищении принадлежащих им денежных средств с расчетных счетов в ОАО "Банк Москвы" в период с 13 по 14 апреля 2010 года. Ранее УБЭП неоднократно принимало решения об отказе в возбуждении по данным фактам уголовного дела, которые отменялись прокуратурой, как незаконные и необоснованные".

Дело возбуждено по статье "Мошенничество". Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Банка Москвы.

СБ

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