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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

КГБ Белоруссии призвал к содействию очевидцев трагедии в метро

12 апреля 2011, 16:14 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) обратился к гражданам с просьбой о содействии следствию - о предоставлении фото- и видеоматерилов о произошедшем теракте в минском метро.

В белорусском КГБ гарантируют авторам материалов конфиденциальность и адекватное вознаграждение.

Взрыв в минском метро на станции "Октябрьская" произошел вечером 11 апреля. В результате теракта погибли 12 человек, более 150 пострадали.

По предварительным данным следствия, мощность взрывного устройства составила от 5 до 7 килограммов тротила, бомба была радиоуправляемой. В Минобороны РФ предположили, что судя по характеру взрыва, взрывное устройство могло быть изготовлено из смеси тротила и пластида.

СБ