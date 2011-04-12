КГБ Белоруссии призвал к содействию очевидцев трагедии в метро

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12 апреля 2011, 16:14 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) обратился к гражданам с просьбой о содействии следствию - о предоставлении фото- и видеоматерилов о произошедшем теракте в минском метро.



В белорусском КГБ гарантируют авторам материалов конфиденциальность и адекватное вознаграждение.



Взрыв в минском метро на станции "Октябрьская" произошел вечером 11 апреля. В результате теракта погибли 12 человек, более 150 пострадали.



По предварительным данным следствия, мощность взрывного устройства составила от 5 до 7 килограммов тротила, бомба была радиоуправляемой. В Минобороны РФ предположили, что судя по характеру взрыва, взрывное устройство могло быть изготовлено из смеси тротила и пластида.