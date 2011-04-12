За распространение слухов арестованы трое жителей Минска

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12 апреля 2011, 15:54 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В госсекретариате Совета безопасности Белоруссии сообщили, что за распространение "провокационных слухов" о новых терактах задержаны и помещены в СИЗО трое жителей Минска.



Сотрудник белорусского госскретариата рассказал, что задержаны трое жителей Минска, которые "помещены в следственный изолятор за то, что посредством интернет-форумов и социальных интернет-сетей распространяли заведомо лживые сведения о якобы осуществленных в белорусской столице террористических актах: взрывах автобусов, авто и железнодорожного вокзалов", - цитирует его слова Интерфакс. За распространение ложных слухов об опасности в Белоруссии предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, отметил собеседник.



По его словам, подобные слухи "умышленно преследуют цель посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе". В настоящее время сотрудники спецслужб уже установили "личности еще десяти распространителей лживой информации", а в самое ближайшее время в отношении них будут приняты соответствующие меры.

В микроблогах Twitter появилось много сообщений о терактах, которые не подтверждаются и которые принимают откровенно издевательский характер о произошедшей трагедии в Минске. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии предупредила СМИ "об ответственности за спекуляции" в связи с терактом в минском метро.