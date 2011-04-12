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//Общество

Командовать парадом 9 мая будет начальник Генштаба генерал Макаров

12 апреля 2011, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Командовать парадом Победы 9 мая на Красной площади будет не министр обороны, а, возможно, начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны РФ рассказали, что сейчас пока не определено конкретное лицо, которое будет возглавлять парад, в настоящее время репетиции в Алабино проходят без командующего парадом. Но среди наиболее вероятных кандидатов называется начальник Генштаба Николай Макаров, передает Интерфакс.

По словам представителя Минобороны РФ, в этом году организация военного парада на главной площади страны дала сбой из-за расформирования штаба Московского военного округа, который раньше осуществлял всю подготовку к параду, и ликвидации должности первого замминистра обороны, курирующего боевую подготовку в армии и на флоте, аппарат которого осуществлял общее руководство подготовкой к параду.

Напомним, командующего парадом в Москве назначает Верховный главнокомандующий - президент России Дмитрий Медведев по представлению министра обороны.

СБ

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