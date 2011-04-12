Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа выразил соболезнования Лукашенко

//Общество

12 апреля 2011, 14:31 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего 11 апреля в минском метро, выразил соболезнования Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.



«Выражаю искреннее возмущение чудовищным преступлением, совершенным на мирной белорусской земле, террористическим актом в минском метро 11 апреля, приведшем к многочисленным человеческим жертвам», – говорится в соболезновании Николая Бордюжи, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.