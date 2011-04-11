Белоруссия примет помощь России в расследовании теракта в метро

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11 апреля 2011, 23:04 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со взрывом в минском метро президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил "оказать всю необходимую помощь и содействие", сообщила пресс-служба Кремля.



Дмитрий Медведев сказал: "В России искренне сопереживают с братским белорусским народом боль невосполнимых утрат и тяжесть постигшей белорусов беды". Россйский президент передал слова поддержки родственникам погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также подчеркнул "готовность оказать всю необходимую помощь и содействие" братскому народу.



Сегодня в Белоруссии на экстренном совещании в связи со взрывом в метро глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским министрам не отказываться от помощи России в расследовании взрыва в минском метро и лечении пострадавших. Он сказал: "Я только что разговаривал с президентом России. К сожалению, у них большой опыт этой работы. Свяжитесь со своими коллегами из ФСБ, прокуратуры, МВД, скажите, какая вам нужна помощь. Но специалистов надо из России привлечь. Хотя бы для оценки ситуации", - цитирует слова А.Лукашенко Интерфакс.