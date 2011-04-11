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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве усилены меры безопасности в связи со взрывом в минском метро

11 апреля 2011, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава пресс-службы столичного ГУВД Виктор Бирюков сообщил, что в связи со взрывом на станции "Октябрьская" минского метро в московском метрополитене приняты дополнительные меры безопасности.

Виктор Бирюков сказал, что в настоящее время "принято решение усилить меры безопасности в московской подземке", "личный состав органов внутренних дел города несет службу в обычном режиме, общее усиление не вводилось".

По его словам, на входах на станции столичной подземки усилены наряды сотрудников милиции, на платформах на дежурство заступают дополнительные патрули. Усилен контроль в местах массового скопления людей, транспортная полиция переходит на усиленный режим на вокзалах и аэропортах. Им предписано "проявлять повышенную бдительность, обращать особое внимание на подозрительных лиц, бесхозные сумки и пакеты".

СБ

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