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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Перминов: Полет Гагарина стал одним из самых ярких событий XX века (ВИДЕО)

11 апреля 2011, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в понедельник, 11 апреля, в канун 50-летнего юбилея полета Гагарина в  Центральном музее космонавтики прошел торжественный прием, на котором встретились современные покорители звезд и те, кто стоял у истоков орбитальных путешествий.

В Музее космонавтики собрались руководители космических агентств из 40 стран.

Глава Роскосмоса Анатолий Перминов сказал, что полет в космом Юрия Гагарина стал одним из самых ярких событий XX столетия.
Американский астронавт Томас Стаффорд отметил: "Юрий Гагарин -  великий герой СССР и всего мира". По словам астронавта, без полета Гагарина он бы не полетел на Луну.

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