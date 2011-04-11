Из взорванного метро в Минске выносят пострадавших людей

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11 апреля 2011, 19:47 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В столице Белоруссии Минске из взорванной станции метро "Октябрьская" сотрудники МЧС и службы "скорой помощи" выносят на носилках и на руках пострадавших людей.



По словам очевидцев трагедии, около станции "Октябрьская" минского метро находится не менее 12 пожарных машин и не менее 10 машин "скорой помощи". На месте ЧП работают пожарные, здесь же находятся сотрудники правоохранительных органов, сообщают "Белорусские новости".



По информации издания, паники не наблюдается. Проспект Независимости, на которой выходит главный вход в метро, не перекрыт. А на соседних с "Октябрьской" станциях метро "Площадь Якуба Колоса" и "Площадь Ленина" людей не пускают.



В настоящее время все обстоятельства и причины случившегося выясняются.