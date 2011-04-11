Павел Астахов посоветовал Римме Салонен обратиться в суд по правам человека

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11 апреля 2011, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов посоветовал Римме Салонен обращаться в Европейский суд по правам человека. Астахов считает несправедливым решение суда финского города Пори, который оставил Антона Салонен с отцом и отказался возвращать россиянке право опеки над семилетним сыном, причем гражданином России и Финляндии.

Официальный представитель Риммы Салонен Йохан Бекман сообщил, что получено решение суда. "Суд отказался вернуть ребенка Римме Салонен", — сказал Бекман.