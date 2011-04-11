Из Москвы выведут все вредное производство - Балашов

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11 апреля 2011, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель департамента науки и промышленной политики Москвы Евгений Балашов заявил, что с территории столицы выведут все вредное производство, вместо этого появятся технопарки.



Евгений Балашов сказал: "Все вредное производство из города будет выведено. Такие переговоры находятся в рамках соглашения с органами исполнительной власти Российской Федерации, с крупными корпоративными структурами, таким, как Ростехнологии и другие. На их месте будут строиться технопарки, новые элементы инновационной системы".



По словам руководителя департамента, за пределы города в первую очередь будет выведено литейное производство, горячая штамповка на ЗИЛе, вредное производство на таких крупных заводах, как "Салют", завод имени Чернышева. Но при этом, гарантировано сохранятся рабочие места для персонала и рабочих этих предприятий. Также сохранятся "рабочие места для людей с ограниченными возможностями, которые сегодня составляют около 1,5 тысячи человек по предприятиям производственного направления", сообщает РИА Новости.