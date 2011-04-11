Путин: С 1 августа возможна дополнительная индексация трудовых пенсий

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11 апреля 2011, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин на селекторном совещании по итогам работы Пенсионного фонда в 2010 году сообщил, что власти России могут с 1 августа текущего года пойти на дополнительную индексацию трудовых пенсий.

По словам Путина, если уровень инфляции по итогам первого полугодия превысит 6%, трудовые пенсии будут проиндексированы с 1 августа. "Деньги в бюджет заложены", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, в этом году с 1 февраля текущего года трудовые пенсии были проиндексированы на 8,8%, а с 1 апреля на 10,3% были повышены социальные пенсии. С 1 апреля на 6,5% проиндексировали размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, другим льготным категориям граждан.

В настоящее время средний размер трудовой пенсии по старости достиг 8,865 тысячи рублей, а средняя социальная пенсия - 5,214 тысячи рублей. "Сейчас нужно выстраивать ритмичную работу, шаг за шагом обеспечивать достижение стратегического ориентира - пенсия должна составлять не менее 40% от заработка, с которого начислялась", - сказал Путин.