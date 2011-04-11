В Финляндии суд отказал россиянке Римме Салонен в опеке над сыном

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11 апреля 2011, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Финляндии суд орода Пори отказал Римме Салонен в праве опеки над семилетним сыном Антоном, который в настоящее время живет со своим отцом, бывшим супругом россиянки финном Пааво Салоненом.

Напомним, в 2009 году Пааво Салонен вывез ребенка из России в Финляндию в багажнике автомобиля финского дипломата.

Официальный представитель Риммы Салонен Йохан Бекман сообщил, что получено решение суда. "Суд отказался вернуть ребенка Римме Салонен", — сказал Бекман.

Римма Салонен в 2008 году была заочно лишена права опекунства по иску бывшего супруга после того, как без его согласия уехала с ребенком из Финляндии в Россию. Салонен требовала вернуть ей право опекунства над сыном Антом, являющимся гражданином России и Финляндии.