Изменится расписание электричек Курского направления МЖД

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11 апреля 2011, 17:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Расписание движения электропоездов на Курском направлении Московской железной дороги изменится с 11 по 27 апреля в связи с ремонтом пути. По данным МЖД, в этот период на Курском направлении на перегоне Щербинка - Подольск и станции Силикатная проводится капитальный ремонт первого главного пути.

Работы будут проводить в специально разработанные "технологические окна", которые не приведут к отмене пригородных электропоездов на этом направлении. Меняется незначительно расписание движения нескольких электропоездов, следующих из Москвы. Они будут отправляться на четыре-шесть минут раньше или позже графика.

В целях безопасности пассажиров на время ремонта в интервале с 9.17 до 17.00 по рабочим дням несколько поездов, отправляющихся с Курского вокзала Москвы, не будут останавливаться на платформе Силикатная и станции Щербинка.