Против Тимошенко возбудили еще одно уголовное дело

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11 апреля 2011, 17:52 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В отношении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко возбуждено еще одно уголовное дело - по поставкам российского газа, об этом сообщает первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.



По его словам, против Юлии Тимошенко Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году, что причинило огромный ущерб государству в размере 1,5 миллиардов гривен (около 200 миллионов долларов), передает РИА Новости.



Первый замгенпрокурора отметил, что мера пресечения в отношении Юлии Тимошенко будет принята следователем Генпрокуратуры в ближайшее время.