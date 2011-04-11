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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Губернатор Пензенской области посоветовал чиновникам пересесть на велосипеды

11 апреля 2011, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Бочкарев - губернатор Пензенской области посоветовал своим чиновникам пересесть на велосипеды и мотороллеры для лучшего изучения состояния местных дорог.

На встрече с главами городов области губернатор сказал: "Поселок можно объехать и на мотороллере, и на велосипеде. Тогда и дороги сразу начнут ремонтировать, и глава увидит реальную ситуацию не через окно машины", - цитирует слова Василия Бочкарева РИА Новости. По словам пензенского губернатора, мэрам городов необходимо привлекать к городской работе по уборке и благоустроенности улиц и население: "Нужно помнить, что без населения ничего сделать не получится. Необходимо проводить встречи с гражданами и привлекать их к этой работе".

СБ

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