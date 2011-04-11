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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Рамзан Кадыров в Грозном "поработал" гаишником

11 апреля 2011, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Грозном "поработал" гаишником. Кадыров в чеченской столице лично проверял, как на дорогах города соблюдаются правила дорожного движения и запрет на тонировку стёкол автомобилей.

Популярный блогер Андрей Мальгин в своём "ЖЖ" написал, что Рамзан Кадыров надел фуражку автоинспектора и лично сел за руль машины ГИБДД "Лада Приора". Глава республики  проехался по улицам Грозного, выявляя нарушителей. При этом Рамзан Кадыров активно пользовался громкоговорителем, проверял документы, останавливался около машин. Этот сюжет был показан по местному телевидению.

ИЧ

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