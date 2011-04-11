Катынской трагедии Россия дала исчерпывающую оценку - Медведев

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11 апреля 2011, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Катынской трагедии Россия дала исчерпывающую оценку, заявил российский президент Дмитрий Медведев в Смоленске во время встречи с польским президентом Брониславом Комаровским.



Президент России заявил: "Ни у кого не должно быть сомнений в том, что российское государство и я, как президент, дали исчерпывающие оценки относительно того, что произошло и кто был виноват в этом преступлении. Ответственность за это преступление несут руководители советского государства того периода, а попытки представить иные версии не основаны ни на исторических документах, ни на фактах", - цитирует слова российского президента ИТАР-ТАСС.

Дмитрий Медведев добавил, что за минувший год удалось достичь огромного прогресса "в преодолении лжи" и выработки общего взгляда на катынскую трагедию: "Все это - в интересах будущего российско-польских отношений. Мы должны во имя будущего эту страницу перевернуть, но так, чтобы она осталась в памяти и русских, и поляков".