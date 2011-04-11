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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Ингушетии продолжается спецоперация по уничтожению боевиков

11 апреля 2011, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Ингушетии в селении Мужичи Сунженского района продолжается спецоперация по уничтожению боевиков из группы Доку Умарова, об этом сообщили в силовых структурах Северокавказского федерального округа.

По словам сотрудника военного ведомства, эта спецоперация "является продолжением операции по выявлению и уничтожению боевиков из группы Умарова, которая началась 28 марта". В районе боестолкновения может находиться до шести боевиков, по имеющейся информации, одиин боевик убит, один ранен, передает Интерфакс.

Напомним, 28 марта недалеко от села Верхний Алкун, была проведена спецоперация, в результате которой, по разным данным, было уничтожено от 17 до 19 боевиков, из ближайшего окружения Умарова. Гибель самого террориста пока не подтверждается.

СБ

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