В Ингушетии продолжается спецоперация по уничтожению боевиков

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11 апреля 2011, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Ингушетии в селении Мужичи Сунженского района продолжается спецоперация по уничтожению боевиков из группы Доку Умарова, об этом сообщили в силовых структурах Северокавказского федерального округа.



По словам сотрудника военного ведомства, эта спецоперация "является продолжением операции по выявлению и уничтожению боевиков из группы Умарова, которая началась 28 марта". В районе боестолкновения может находиться до шести боевиков, по имеющейся информации, одиин боевик убит, один ранен, передает Интерфакс.



Напомним, 28 марта недалеко от села Верхний Алкун, была проведена спецоперация, в результате которой, по разным данным, было уничтожено от 17 до 19 боевиков, из ближайшего окружения Умарова. Гибель самого террориста пока не подтверждается.



