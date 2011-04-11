Нургалиев: Треть будущих полицейских пытается обмануть детектор лжи

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11 апреля 2011, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев сообщил, что треть претендентов на службу в полиции стараются скрыть негативную информацию о себе при прохождении испытания на детекторе лжи.

По словам министра, будущие полицейские, например, умалчивают о фактах употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем, пишет «Российская газета». В настоящее время новейшими полиграфными устройствами оснащены все территориальные органы внутренних дел. Как рассказал глава ведомства, организована система переподготовки психологов для работы на специальной аппаратуре. "Активность применения полиграфа возрастает", - отметил Нургалиев.

Глава МВД также сообщил, что среди российских полицейских больше не будет людей с судимостью, не имеющих право на реабилитацию. правовая база, регламентирующая деятельность органов внутренних дел, в том числе в области кадровой политики, коренным образом обновлена.

"Перед гражданами, имеющими судимость и желающими поступить на службу в полицию, поставлен заслон", - сказал Нургалиев.