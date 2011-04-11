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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Посещение детского сада в Смоленске привело Медведева в ужас

11 апреля 2011, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

В годовщину крушения польского Ту-154 президент России Дмитрий Медведев прибыл сегодня в Смоленск, и, изменив график поездки, неожиданно побывал в детском саду, внешний вид которого привел президента в ужас.

Дмитрия Медведева ужаснул внешний вид здания детского сада, а также плохо оборудованная детская площадка перед ним, президент потребовал "все отреставрировать, чтобы трубы не торчали, чтобы крыша ржавая не была. И это я еще внутрь не захожу, чтобы не ставить никого в неудобное положение".

Дмитрий Медведев поручил губернатору области Сергею Антуфьеву привести в порядок детский сад и сказал: ""Детские сады не должны так выглядеть. Стыдно! Ведь это центр города".

Обращаясь к губернатору, глава российского государства выразил мнение, что надо не только возвращать детские сады, которые были незаконно переданы в собственность третьих лиц, но и "еще нужно создавать новые формы устройства детей. Это могут быть не только большие детские сады, но мы сейчас развиваем сады семейного типа. Для некоторых мам они вполне удобны", - цитирует слова Дмитрия Медведева Интерфакс. Президент РФ продолжил, что сейчас необходимо делать все возможное, чтобы сократить очереди в детских садах, ведь в настоящее время в регионе 16 тысяч детей стоят в очереди на получение места в детский сад.

 

СБ

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