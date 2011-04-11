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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве на Красную Горку сыграют 2,5 тысячи свадеб

11 апреля 2011, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на Красную Горку, с 27 по 30 апреля, в этом году сыграют больше 2,5 тысячи свадеб. Больше всего подано заявлений на 30 апреля. 49 пар молодоженов собираются торжественно регистрировать свой брак не в учреждениях ЗАГС, а в городских усадьбах и музеях.

В Белом зале мэрии Москвы в традиционной церемонии заключения брака для пяти пар участие примет глава города Сергей Собянин. На торжество пригласят заслуженную пару известных артистов, которые прожили в браке много лет.

Красная горка – народный весенний праздник, который проводят в следующее воскресенье после Пасхи.

ИЧ

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