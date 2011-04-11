По праву памяти и сердца

//Общество

11 апреля 2011, 14:38 [«Аргументы Недели», Илья Бурковский ]

Чувства, эмоции, переживания людей не понаслышке знающих, что такое сражение, боль, смерть, воплощенные в поэтические строфы и музыкальные аккорды, наполнили 7 апреля зал "Амфитеатр" Московского еврейского общинного центра.

Презентация мемориального литературного проекта "Шрамы на сердце" собрала около двухсот человек, чтобы послушать военную лирику и вспомнить ушедших и живущих поэтов и героев. Представляла участников, хозяйка вечера директор библиотеки МЕОЦ Яна Глезина.



Трагические темы войны и холокоста, горечи утрат и напряжения вооруженных конфликтов современных дней звучали в стихах и песнях поэта, барда, ученого Александра Городницкого, поэта-мариниста, ветерана Великой Отечественной войны, Марка Кабакова, литератора и журналиста Иосифа Гальперина, редактора сборника "Шрамы на сердце" Натальи Лайдинен, поэта и композитора Сергея Светлова.

Известный телеведущий Андрей Максимов прочитал лиричные и проникновенные стихотворения фронтовиков Михаила Львова и своего отца Марка Максимова.

Книга стала международным проектом, в котором опубликованы произведения 91 автора из 7 стран. Трепетно и трогательно их потомки поддерживают память о них и об их творчестве. На вечере были представлены фото, видео, аудио документы поэтов, разнесенных ветрами истории по разным странам и континентам. Так зрители получили возможность посмотреть и послушать стихи из семейных архивов Веры Зубаревой, дочери отважного моряка, славного лоцмана Одесского порта Кима Беленковича, Ирины Явчуновской, дочери ветерана ВОВ Бориса Сермана. Под сводами «Амфитеатра» звучали аудиозаписи стихов в исполнении прославленного фронтовика, танкиста-аса Иона Дегена и моряка Никиты Сусловича.

Бард Виктор Скоробогат, гость вечера, поделился впечатлениями о Земле Обетованной, о своем опыте службы в Армии обороны Израиля, привнеся юмористическую нотку.

Редактор книги Наталья Лайдинен рассказала об авторах-представителях Народа Книги, которые поучаствовали в сборнике: о Давиде Гарбаре и Борисе Кушнере, Асе Рудницкой и Саре Погреб, Юрии Шаркове-Соллертинском и Александре Цвее, Борисе Эскине, а также о тех, кто помогал в подготовке сборника и материалов для него - Шуламит Шалит, Ефиме Гаммере, Ларисе Токарь и многих других.

Со сцены звучали искренние слова благодарности организаторам проекта «Шрамы на сердце», всем, кто откликнулся на приглашение участвовать в проекте, помогал ему, превращая замысел в реальность! И всем тем, кто пропускает через сердце память и правду о земных войнах и их героях, делает все то, чтобы на нашей планете был Мир!



Более подробно о книге «Шрамы на сердце» и её автора можно узнать на сайте редактора сборника Натальи Лайдинен по адресу: http://laidinen.ru/friends.php?part=722