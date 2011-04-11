108 минут, которые изменили мир

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11 апреля 2011, 11:41 [«Аргументы Недели», Виктория ХОРТ ]

Трудно назвать в истории России такие дни, когда ликование и единение коснулось бы абсолютно всех, когда радость и гордость за великую страну переполняло сердца миллионов человек, давая простор фантазии и надежде...

На память приходят только две даты - день Победы 9 мая 1945 года и полет первого человека в космос - 12 апреля 1961 года…



7 апреля 2011 года, прекрасным солнечным весенним утром, близ села Смеловка, Энгельского района Саратовской области, на поле, где приземлился первый космонавт планеты, начались празднования 50-летнего юбилея полета в космос Юрия Гагарина.











Почетный гость праздника, Председатель Совета Федерации Сергей Миронов сказал:

«Сегодня в Саратове настоящий праздник, посвященный Дню космонавтики. Гордость переполняет наши сердца, когда мы вспоминаем, что первым человеком, проложившим путь в космос, был наш соотечественник, Юрий Гагарин. И сегодня в космосе вновь «Юрий Гагарин», запущенный на космическую орбиту космический корабль с международным экипажем».









50 лет назад Советский Союз запустил в космос первый пилотируемый аппарат - корабль-спутник «Восток».

Те 108 минут 12 апреля 1961 года, которые провел на орбите Юрий Гагарин, перевернули весь мир, сделали его имя легендой и стали точкой отсчета для всего человечества.











«Мы должны сделать все, чтобы Россия оставалась великой космической державой. Уникальность этого места Саратовской земли в том, что именно здесь Юрий Гагарин сделал первый шаг в небо: совершил парашютный прыжок и впервые поднялся в небо, пилотируя самолет ЯК-18. И хотя посадка космического корабля планировалась на территории Казахстана, первый косм

онавт приземлился там, где ему Родина дала крылья - на Саратовской земле. Поэтому в Саратове очень дорожат памятью о Юрии Гагарине»- закончил свою речь на митинге Сергей Миронов.

Всего 50 лет назад (целых 50 лет!) вся страна работала на космос. Фраза «через тернии - к звездам» не красивые слова. Космический прорыв готовился долго и тщательно, потом и кровью. Можно собрать не одну библиотеку воспоминаний, откровений очевидцев тех удивительных событий. Рабочие, инженеры, ученые-теоретики, летчики-испытатели, биологи, врачи. Перечислять можно бесконечно долго профессии, фамилии тех, кто вложил свою душу, время, жизнь в космическую мечту, ставшую явью.

За суматохой будней и битвой за пропитание люди отдаляются от великих дат. Кто-то не знает, чем будет завтра кормить и во что одевать детей, а кто-то озабочен строительством пятого дворца и продажей десятой яхты.

Выросло поколение детей, не знающих, кто первым полетел в космос и имен первых героев.

От кадров кинохроники, отснятой 50 лет назад, перехватывает дыхание. Невольно задаешь себе вопрос: о таком ли будущем для своих детей мечтали ликующие люди, попавшие в кадр объектива?

И не явился ли острым сигналом такой забывчивости тот факт, что во время праздника на месте, где приземлился первый космонавт Юрий Гагарин, в течение часа не прозвучало ни одной песни о космосе гениальной Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которые лично присутствовали на празднике и сами являются частью легенды?



Но слова Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Гречко, произнесенные на памятном месте, оставляют надежду: «У меня наворачиваются слезы радости. Пока мы помним человека, он будет жить. Гагарин будет жить всегда!»







