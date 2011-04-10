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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Общество
10 апреля 2011, 18:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Кроме координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, в Москве после "Дня гнева" задержаны еще шесть человек. Все задержаны за различные правонарушения.
По данным ГУВД Москвы, освещением проведения акции "День гнева" занимались 50 представителей СМИ.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области