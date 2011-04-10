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10 апреля 2011, 18:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кроме координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, в Москве после "Дня гнева" задержаны еще шесть человек. Все задержаны за различные правонарушения.

По данным ГУВД Москвы, освещением проведения акции "День гнева" занимались 50 представителей СМИ.