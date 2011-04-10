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10 апреля 2011, 15:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре Москвы сотрудниками милиции задержан координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов: Удальцов с рядом соратников пытался начать несанкционированное шествие с разрешенного "Дня гнева" на Площади Революции в сторону Старой площади.



По свидетельству очевидцев, Сергея Удальцова посадили в милицейскую машину и увезли.



Организаторы акции подавали заявку на проведение данного шествия от Площади Революции до Новой и Старой площадей, но разрешение на это московские власти не дали.