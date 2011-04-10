Белоруссия довольна принятием документа по интеллектуальной собственности

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Общество
10 апреля 2011, 14:38 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
С большим удовлетворением в беседе с журналистами 8 апреля в Киеве Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов отметил, что на прошедшем 8 апреля в столице Украины заседании Совета Министров иностранных дел СНГ был одобрен инициированный Белоруссией проект перечня мероприятий в сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности.
Как сообщил нашему корреспонденту источник в Исполкоме СНГ, данный документ, в частности, предусматривает рекомендации государствам принятия законодательных и иных нормативных правововых актов, направленных на усиление административной и уголовной отвественности за хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях их введения в гражданский оборот, устанавливающих повышенную
административную и угловную ответственность за незаконное использование
и незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности в
цифровой среде; относящих к видам административной ответственности
конфискацию незаконно изготовленных экземпляров произведений и
фонограмм, а также оборудования, сырья и иных средств, использовнных для
их создания; дополняющих перечень уполномоченных государственных органов
административной юрисдикции органами (должностными лицами), имеющими
право составлять протоколы об административных правонарушениях за
нарушение прав интеллектуальной собственности; расширяющих полномочия
таможенных органов государств-участников СНГ по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности; регламентирующих порядок и условия
функционирования организаций по коллективному управлению имущественными
правами авторов и правообладателей на объекты в области авторского права
и смежных прав, а также их законы.
Помимо этого, принятый документ предусматривает ряд
организационно-практических мероприятий, и мероприятий по
информационному, финансовому и кадровому обеспечению соответствующей
работы.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области