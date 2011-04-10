Белоруссия довольна принятием документа по интеллектуальной собственности

//Общество

10 апреля 2011, 14:38 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

С большим удовлетворением в беседе с журналистами 8 апреля в Киеве Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов отметил, что на прошедшем 8 апреля в столице Украины заседании Совета Министров иностранных дел СНГ был одобрен инициированный Белоруссией проект перечня мероприятий в сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности.

Как сообщил нашему корреспонденту источник в Исполкоме СНГ, данный документ, в частности, предусматривает рекомендации государствам принятия законодательных и иных нормативных правововых актов, направленных на усиление административной и уголовной отвественности за хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях их введения в гражданский оборот, устанавливающих повышенную

административную и угловную ответственность за незаконное использование

и незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности в

цифровой среде; относящих к видам административной ответственности

конфискацию незаконно изготовленных экземпляров произведений и

фонограмм, а также оборудования, сырья и иных средств, использовнных для

их создания; дополняющих перечень уполномоченных государственных органов

административной юрисдикции органами (должностными лицами), имеющими

право составлять протоколы об административных правонарушениях за

нарушение прав интеллектуальной собственности; расширяющих полномочия

таможенных органов государств-участников СНГ по защите прав на объекты

интеллектуальной собственности; регламентирующих порядок и условия

функционирования организаций по коллективному управлению имущественными

правами авторов и правообладателей на объекты в области авторского права

и смежных прав, а также их законы.

Помимо этого, принятый документ предусматривает ряд

организационно-практических мероприятий, и мероприятий по

информационному, финансовому и кадровому обеспечению соответствующей

работы.