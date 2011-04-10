Пермяки обиделись на Булгакова и оштрафовали рекламное агентство

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10 апреля 2011, 10:11 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

В Перми рекламное агентство оштрафовано на 100 тыс. руб. за использование в рекламе цитаты из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

Рекламный слоган, а по сути, цитата из Булгакова "В очередь, сукины дети, в очередь!", горожане восприняли как оскорбление, сообщает пресс-служба Пермского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Экспертный совет при Пермском УФАС единогласно признал, что реклама содержит признаки нарушения ч.6 ст.5 федерального закона "О рекламе" в части использования в рекламе оскорбительных выражений. На основании этого, ведомство вынесло решение о признании данной рекламы ненадлежащей.

Комиссия УФАС оштрафовала рекламную группу, арбитражный суд Пермского края признал решение антимонопольного управления законным.