Пермяки обиделись на Булгакова и оштрафовали рекламное агентство

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Общество
10 апреля 2011, 10:11 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
В Перми рекламное агентство оштрафовано на 100 тыс. руб. за использование в рекламе цитаты из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".
Рекламный слоган, а по сути, цитата из Булгакова "В очередь, сукины дети, в очередь!", горожане восприняли как оскорбление, сообщает пресс-служба Пермского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
Экспертный совет при Пермском УФАС единогласно признал, что реклама содержит признаки нарушения ч.6 ст.5 федерального закона "О рекламе" в части использования в рекламе оскорбительных выражений. На основании этого, ведомство вынесло решение о признании данной рекламы ненадлежащей.
Комиссия УФАС оштрафовала рекламную группу, арбитражный суд Пермского края признал решение антимонопольного управления законным.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области