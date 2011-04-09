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9 апреля 2011, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии появился "умный дом", здание построено с применением новейших технологий энергосбережения. Здание разработано в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В "умном доме" - 33 квартиры, лампы внутри и снаружи сами определяют время включения. В каждой квартире находится собственный узел отопления с теплосчетчиком. Жильцы могут задать разный температурный режим для каждой комнаты. В 34 российских городах уже запущены пилотные проекты по строительству "домов будущего", передает телеканал "Россия-24".