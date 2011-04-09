Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Якутии появился "умный дом"

9 апреля 2011, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии появился "умный дом", здание построено с применением новейших технологий энергосбережения. Здание разработано в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В "умном доме" - 33 квартиры, лампы внутри и снаружи сами определяют время включения. В каждой квартире находится собственный узел отопления с теплосчетчиком. Жильцы могут задать разный температурный режим для каждой комнаты. В 34 российских городах уже запущены пилотные проекты по строительству "домов будущего", передает телеканал "Россия-24".

ЕЛ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан