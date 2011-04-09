Уровень радиации на Дальнем Востоке в норме

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//Общество
9 апреля 2011, 18:18 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
Уровень радиации на Дальнем Востоке России в норме, сообщает Роспотребнадзор. Случаев радиоактивного загрязнения, которых опасаются из-за ситуации на АЭС "Фукусима-1", за минувшие сутки не выявлено.
Мониторинг радиационной обстановки проводится в Сахалинской, Магаданской областях, в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. "Установлено, что уровни мощности дозы гамма-излучения не превышают многолетних сложившихся значений, характерных для территорий указанных субъектов", - отмечает Роспотребнадзор.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области