Уровень радиации на Дальнем Востоке в норме

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9 апреля 2011, 18:18 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Уровень радиации на Дальнем Востоке России в норме, сообщает Роспотребнадзор. Случаев радиоактивного загрязнения, которых опасаются из-за ситуации на АЭС "Фукусима-1", за минувшие сутки не выявлено.



Мониторинг радиационной обстановки проводится в Сахалинской, Магаданской областях, в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. "Установлено, что уровни мощности дозы гамма-излучения не превышают многолетних сложившихся значений, характерных для территорий указанных субъектов", - отмечает Роспотребнадзор.