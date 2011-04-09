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9 апреля 2011, 16:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

ЛДПР провела митинг против операции НАТО в Ливии. Санкционированный митинг состоялся в субботу в Москве, на Пушкинской площади. Митинги против операции НАТО будут проходит регулярно.



Об этом сообщил председатель московского отделения ЛДПР Виктор Соболев. Санкционированную акцию открыл лидер партии Владимир Жириновский. Он осудил вмешательство войск альянса во внутренние дела Ливии. Жириновский призвал немедленно прекратить бомбардировки, передает РСН. По словам Соболева, ЛДПР намерена проводить митинги против операции НАТО регулярно. Следующая акция запланирована на 1 мая.



