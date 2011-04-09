Аэропорт Внуково частично закроют на реконструкцию до 1 июля

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9 апреля 2011, 15:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве будет частично закрыт аэропорт Внуково. Реконструкция во Внуково будет завершена к 1 июля, после чего будут сняты ограничения по полетам со второй взлетно-посадочной полосы.



На время ремонта из Внуково в Шереметьево будут переведены полеты дальнемагистральных лайнеров, в том числе принадлежащих специальному летному отряду "Россия", обслуживающему первых лиц государства. По данным Росавиации, с 15 апреля на ремонт закрываются первая взлетно-посадочная полоса, а также крестовина (пересечение двух полос). Из-за этого все взлеты и посадки будут осуществляться на оставшейся части второй ВПП, передает телеканал "Россия-24".