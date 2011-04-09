В Смоленске почтили память погибших при крушении самолета президента Польши

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9 апреля 2011, 15:33 [ «Аргументы Недели. Смоленск» ]

В Смоленске состоялись траурные мероприятия на месте крушения самолета президента Польши. В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года погибли 96 пассажиров и членов экипажа.



На автобусах из Москвы прибыла польская делегация. Ее возглавляла супруга президента Республики Польша Анна Коморовская. Вместе с ней приехали 103 родственника погибших пассажиров президентского самолета, а также священнослужители и военнослужащие польской армии. На месте трагедии прошла литургия с элементами экуменического богослужения. Каждого из погибших в авиакатастрофе вспомнили поименно. Коморовская, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко и губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев возложили венки к памятному камню, передает Интерфакс.