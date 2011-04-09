В День космонавтики в Москве будет дан праздничный салют из 50 залпов

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9 апреля 2011, 15:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О проведении салюта в День космонавтики". 12 апреля, в день 50-й годовщины первого полета человека в космос будет дан салют из 50 залпов.



Об этом сообщает пресс-служба Медведева. В ознаменование Дня космонавтики и 50-й годовщины первого полета человека в космос президент постановил: "Произвести 12 апреля 2011 г. в 22 часа салют из 50 залпов в столице Российской Федерации г. Москве". Ровно 50 лет назад, отмечается в документе, был совершен первый полет человека в космос. "Для российского народа этот день имеет особое значение. Первым космонавтом стал наш соотечественник Юрий Гагарин", - гласит указ Медведева.