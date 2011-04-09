СМИ смогут регистрироваться как автономные учреждения

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9 апреля 2011, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому СМИ могут создавать на своей базе автономные учреждения.

Поддержанная палатой инициатива была в первую очередь направлена на реформирования порядка лицензирования вещательной деятельности, а также позволяла интернет-сайтам регистрироваться в качестве средства массовой информации.

Законопроект, разработанный Минфином, призван урегулировать ряд вопросов, связанных с правовым положением таких учреждений. Как сообщает ИТАР-ТАСС, теперь решается проблема не использованных в текущем финансовом году остатков средств автономных учреждений, «предоставленных им из соответствующего бюджета как на финансовое обеспечение выполнения государственного или муниципального задания, так и на иные цели». За учреждениями также закрепляется право «по исполнению ими публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме».