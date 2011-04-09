Родные погибших встретятся на месте крушения польского самолета под Смоленском

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9 апреля 2011, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

10 апреля - ровно год со дня крушения польского ТУ-154 под Смоленском. В преддверии годовщины близкие погибших посетят сегодня в Смоленске место катастрофы.

Первая леди Польши Анна Коморовская будет сопровождать членов семей во время поездки, в которой участвуют около 120 человек. Делегация вместе с психологами и докторами прибыла сегодня в Москву на двух самолетах. Затем на автомобилях они будут доставлены к месту трагедии 10 апреля 2010 года - планируется возложение цветов и общая молитва. В рамках мероприятия будут также зачитаны имена всех 96 жертв трагедии. Затем делегация из Польши отправится в Катынь, чтобы почтить память польских офицеров, расстрелянных здесь 61 год назад.