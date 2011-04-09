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//Общество

Одиннадцать детей отравились парами уайт-спирита в школе на западе Москвы

9 апреля 2011, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

В школе № 2025, расположенной на Большой Очаковской улице в Москве, 11 детей отравились парами уайт-спирита. Они госпитализированы с сильными головными болями и тошнотой.
"За медицинской помощью с сильными головными болями, тошнотой и головокружением обратились учащиеся в возрасте от 10 до 11 лет. Выяснилось, что дети отравились парами уайт-спирита, бутылку которого после ремонта оставили рабочие в одном из помещений школы", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. После необходимых процедур пятеро детей были отпущены из больницы по домам. Милиция проводит по данному факту проверку.

Уайт-спирит - бензин-растворитель, смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов

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