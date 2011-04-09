Девочка на шоу талантов заставила всех сначала смеяться, а потом плакать (ВИДЕО)

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9 апреля 2011, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

На украинском шоу талантов 6-летняя девчушка заставила сначала всех смеяться, а потом прочитала стихотворение о бабушке, которое заставило всех прослезиться. "У тебя - талантище!", - сказал ведущий.



На сервере RuTube бешеной популярностью пользуется ролик с шоу "Украина ищет талант" - аналога российской "Минуты славы", в котором девочка, отвечая на вопросы членов жюри ведет себя настолько раскованно, словно бы она родилась на сцене. Она рассуждает о своих поклонниках, мечтах. А потом читает стихотворение о бабушке, которая оставила свою молодость на войне, да так, что зрительный зал не может сдержать слез. Конечно, все трое членов жюри сказали юному таланту: "ДА!".