Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Более половины россиян верят в существование инопланетян

9 апреля 2011, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Социологический опрос показал, что в России больше половины населения верит в существование жизни на других планетах, иными словами - в инопланетян. Правда, добрую половину составляют домохозяйки.

В жизнь на других планетах верят 56 процентов жителей России. Не верят - 23 процента россиян. Чаще всего в вере в инопланетян признавались домохозяйки (63 процента), предприниматели (56 процентов), а также жители России моложе 25 лет (61 процент) и граждане страны с высшим образованием (также 61 процент).

ЕС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…