Более половины россиян верят в существование инопланетян

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9 апреля 2011, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Социологический опрос показал, что в России больше половины населения верит в существование жизни на других планетах, иными словами - в инопланетян. Правда, добрую половину составляют домохозяйки.



В жизнь на других планетах верят 56 процентов жителей России. Не верят - 23 процента россиян. Чаще всего в вере в инопланетян признавались домохозяйки (63 процента), предприниматели (56 процентов), а также жители России моложе 25 лет (61 процент) и граждане страны с высшим образованием (также 61 процент).