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8 апреля 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ России открещивается от заявлений, сделанных ранее, о необходимсти запретить гражданам пользоваться сервисами Gmail, Skype и Hotmail, так как они не вполне законны и представляют угрозу национальной безопасности.



О необходимости запрета Skype и Gmail заявил сегодня начальник центра защиты информации и спецсвязи ФСБ Александр Андреечкин. Решили к 1 октября выработать предложения правительству. При этом замглавы Минкомсвязи высказал надежду, что до запрета дело не дойдет.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Газете.Ru», что инициатива о запрете Skype и Gmail – это официальная позиция ФСБ, а не личное мнение представителя спецслужб. Однако позже в ФСБ заявили, цитата: "Никаких предложений или требований со стороны ФСБ об ограничении для граждан пользования этими сервисами на рабочем заседании правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации не было... Представитель ФСБ высказал озабоченность тем, что ряд серверов оказывают услуги вне рамок правового поля, национального законодательства", сообщил Интерфакс.