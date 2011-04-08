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//Общество

Ректор консерватории после очной ставки в СКП был увезен на "скорой помощи"

8 апреля 2011, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ректора консерватории Петербурга Сергея Стадлера вызывали в Следственный комитета на очную ставку с выявленными в учебном заведении финансовыми нарушениями. Оттуда он уехал в карете скорой помощи.
Как отметили в пресс-службе консерватории, на допрос ректора вызвали, несмотря на то, что он находится на больничном, сообщает "Эхо Москвы".
Напомним, что Министерство культуры РФ намеревался расторгнуть трудовой договор с Сергеем Стадлером. Он руководит петербуржской консерваторией с лета 2008 года.

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