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8 апреля 2011, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ректора консерватории Петербурга Сергея Стадлера вызывали в Следственный комитета на очную ставку с выявленными в учебном заведении финансовыми нарушениями. Оттуда он уехал в карете скорой помощи.

Как отметили в пресс-службе консерватории, на допрос ректора вызвали, несмотря на то, что он находится на больничном, сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, что Министерство культуры РФ намеревался расторгнуть трудовой договор с Сергеем Стадлером. Он руководит петербуржской консерваторией с лета 2008 года.