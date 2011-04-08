У оппозиционера Эдуарда Лимонова угнали иномарку

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8 апреля 2011, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов сообщил об угоне автомобиля корейского производства, который был припаркован в пятницу у его дома. Лимонов считает, что это "происки врагов".



Пропажу автомобиля обнаружили еще сегодня днем. Товарищи Лимонова обратились в милицию, но оппозиционер не верит, что машину найдут. "В списке эвакуированных автомобилей машины нет. Думаю, что просто сделали какую-то гадость. Мой предыдущий автомобиль "Волга" был сожжен перед 31 мая прошлого года", - цитирует Лимонова Интерфакс.

Эдуард Лимонов является одним из организаторов митингов на Триумфальной площади и одним из наиболее часто задерживаемых полицией российских оппозиционеров.