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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

У оппозиционера Эдуарда Лимонова угнали иномарку

8 апреля 2011, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов сообщил об угоне автомобиля корейского производства, который был припаркован в пятницу у его дома. Лимонов считает, что это "происки врагов".

Пропажу автомобиля обнаружили еще сегодня днем. Товарищи Лимонова обратились в милицию, но оппозиционер не верит, что машину найдут. "В списке эвакуированных автомобилей машины нет. Думаю, что просто сделали какую-то гадость. Мой предыдущий автомобиль "Волга" был сожжен перед 31 мая прошлого года", - цитирует Лимонова Интерфакс.
Эдуард Лимонов является одним из организаторов митингов на Триумфальной площади и одним из наиболее часто задерживаемых полицией российских оппозиционеров.

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В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

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