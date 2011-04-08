Минкомсвязи: Планов по закрытию Skype, gmail и hotmail нет

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8 апреля 2011, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минкомсвязи Игорь Щеголев в пятницу заявил, что ведомство не собирается запрещать работу в России сервисов передачи данных Skype, gmail, hotmail и других иностранных сервисов. Эти сервисы популярны во всем мире.

Сегодня на заседании правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации представитель ФСБ заявил, что это ведомство обеспокоено широким использованием в РФ таких сервисов Skype, gmail, hotmail, в которых применяются системы шифрования на основе зарубежных алгоритмов.

Федеральная служба безопасности предложила запретить эти сервисы в России, потому что у силовиков нет доступа к этим системам шифрования, что затрудняет проведение следственно-розыскных мероприятий.

По словам Щеголева, Skype, как и IP-телефония - это сервисы на основе динамично развивающейся технологии. "В настоящее время стоит вопрос о том, как регулировать применение таких технологий, в том числе с экономической точки зрения", - отметил министр.