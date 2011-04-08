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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

С 12 апреля «Поехали» в зале «Оливье» ПRОЕКТ_FAБRИКА

8 апреля 2011, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Я родился у железной дороги. В двадцати метрах от роддома грохотали огромные поезда и заправлялся водой черный-пречерный паровоз. Я родился, а он полетел. Гагарин был всегда большим.»

С 12 по 26 апреля 2011 года в зале "Оливье" ЦТИ ПRОЕКТ_FAБRИКА (Москва) пройдет выставка Энвиля Касимова «Поехали», посвященная 50-летию первого полета человека в космос.

Открытие состоится 12 апреля 2011 в 19 часов по адресу:  г. Москва, Переведеновский переулок, 18, ЦТИ ПRОЕКТ_FAБRИКА. Пресс-показ 12 апреля 2011 в 18.00.

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АК

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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