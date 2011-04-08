С 12 апреля «Поехали» в зале «Оливье» ПRОЕКТ_FAБRИКА

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8 апреля 2011, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Я родился у железной дороги. В двадцати метрах от роддома грохотали огромные поезда и заправлялся водой черный-пречерный паровоз. Я родился, а он полетел. Гагарин был всегда большим.»

С 12 по 26 апреля 2011 года в зале "Оливье" ЦТИ ПRОЕКТ_FAБRИКА (Москва) пройдет выставка Энвиля Касимова «Поехали», посвященная 50-летию первого полета человека в космос.



Открытие состоится 12 апреля 2011 в 19 часов по адресу: г. Москва, Переведеновский переулок, 18, ЦТИ ПRОЕКТ_FAБRИКА. Пресс-показ 12 апреля 2011 в 18.00.



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