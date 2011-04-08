Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Медведев освободил от должности 14 высокопоставленных сотрудников МВД

8 апреля 2011, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня  подписал ряд указов об освобождении от должности 14 высокопоставленных сотрудников МВД России.  Главы государства уволил:

генерал-майора милиции Ганченко Игоря Олеговича, заместителя начальника Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации;

генерал-майора милиции Леоновича Александра Николаевича, первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Челябинской области – начальника криминальной милиции;

генерал-майора милиции Липатова Геннадия Павловича, первого заместителя Министра внутренних дел по Республике Башкортостан – начальника криминальной милиции;

полковника милиции Омельчука Сергея Ивановича, заместителя начальника Департамента тыла Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальника управления организации материально-технического обеспечения.

генерал-майора юстиции Гугина Василия Ивановича, заместителя Министра внутренних дел по Республике Башкортостан – начальника главного следственного управления;

генерал-майора юстиции Звертаева Николая Алексеевича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю – начальника главного следственного управления;

генерал-майора милиции Кудрявцева Виктора Дмитриевича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальника штаба;

полковника милиции Лычака Игоря Вениаминовича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальника управления по работе с личным составом;

генерал-майора милиции Махно Олега Ивановича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по экономической безопасности.
генерал-майора милиции Мулюкина Николая Николаевича, начальника оперативного управления Организационно-инспекторского департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации;

генерал-майора внутренней службы Попова Петра Викторовича, заместителя начальника Административного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальника управления организации международного сотрудничества;

генерал-майора милиции Трушина Станислава Владимировича, первого заместителя начальника Департамента тыла Министерства внутренних дел Российской Федерации;

генерал-майора милиции Чулошникова Владимира Вениаминовича, первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Пермскому краю – начальника криминальной милиции;

генерал-майора милиции Шахова Александра Николаевича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Самарской области – начальника милиции общественной безопасности.

ИЧ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

//новости ан

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан