Медведев освободил от должности 14 высокопоставленных сотрудников МВД

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8 апреля 2011, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня подписал ряд указов об освобождении от должности 14 высокопоставленных сотрудников МВД России. Главы государства уволил:

генерал-майора милиции Ганченко Игоря Олеговича, заместителя начальника Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации;



генерал-майора милиции Леоновича Александра Николаевича, первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Челябинской области – начальника криминальной милиции;



генерал-майора милиции Липатова Геннадия Павловича, первого заместителя Министра внутренних дел по Республике Башкортостан – начальника криминальной милиции;



полковника милиции Омельчука Сергея Ивановича, заместителя начальника Департамента тыла Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальника управления организации материально-технического обеспечения.

генерал-майора юстиции Гугина Василия Ивановича, заместителя Министра внутренних дел по Республике Башкортостан – начальника главного следственного управления;



генерал-майора юстиции Звертаева Николая Алексеевича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю – начальника главного следственного управления;



генерал-майора милиции Кудрявцева Виктора Дмитриевича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальника штаба;



полковника милиции Лычака Игоря Вениаминовича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальника управления по работе с личным составом;



генерал-майора милиции Махно Олега Ивановича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по экономической безопасности.

генерал-майора милиции Мулюкина Николая Николаевича, начальника оперативного управления Организационно-инспекторского департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации;



генерал-майора внутренней службы Попова Петра Викторовича, заместителя начальника Административного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальника управления организации международного сотрудничества;



генерал-майора милиции Трушина Станислава Владимировича, первого заместителя начальника Департамента тыла Министерства внутренних дел Российской Федерации;



генерал-майора милиции Чулошникова Владимира Вениаминовича, первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Пермскому краю – начальника криминальной милиции;



генерал-майора милиции Шахова Александра Николаевича, заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Самарской области – начальника милиции общественной безопасности.