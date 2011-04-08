Суд лишил водительских прав виновника ДТП с кортежем Чайки

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8 апреля 2011, 17:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Студент Дипломатической академии МИД РФ Георгий Бостанидис, виновник ДТП с участием кортежа генпрокурора Юрия Чайки, лишен прав на полтора года.

Мировой суд Пресненского района Москвы признал Бостанидиса виновным в нарушении части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся"). В качестве альтернативного наказания виновнику ДТП предусмотрен арест на 15 суток.

Напомним, ДТП произошло 25 марта на улице Садовая-Кудринская. Бостанидис нарушил административный кодекс, поскольку он скрылся с места происшествия. Его спорртивный автомобиль был обнаружен спустя некоторое время во дворе одного из домов в центре Москвы. Виновник аварии сначала бросил "Ауди", но пока инспекторы ГАИ осматривали автомобиль, вернулся.